Libera: incontro con don Luigi Ciotti all'Università di Siena

Sarà una tappa importantissima nel percorso formativo del Coordinamento provinciale di Libera, inteso come i "100 passi" verso il 21 marzo, che è iniziato a novembre con "Libera le idee" seguito dall'incontro con Paolo Borrometi, dalla presentazione del libro "Pane sporco" con la presidente Rosy Bindi e proseguira il prossimo 14 marzo con Maria Cardona Mejia, familiare di vittima di mafia in Colombia, ospite di Libera Internazionale. Tutto in preparazione alla XXIV Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti di mafia, che si svolgerà a Siena, per tutta la Toscana, il 21 marzo 2019.Martedì 26 febbraio alle ore 18,30 si terrà intanto, nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Siena, un incontro con don Luigi Ciotti, presidente di Libera.