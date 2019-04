Siena, celebrato il 25 Aprile - FOTOGALLERY

Si sono svolte ieri a Siena le celebrazione per il 25 Aprile, Festa della Liberazione, alla presenza delle massime autorità cittadine.Alle 16,30 ha avuto inizio la celebrazione ufficiale presso i giardini La Lizza - Asilo monumento con la deposizione della corona e onore ai Caduti.Alle ore 16.40 il corteo ha iniziato a sfilare per le vie del centro cittadino preceduto dalla banda “Città del Palio” deponendo una corona presso l'Università di Siena e poi presso la Sinagoga.Alle ore 17.30, in Piazza del Campo, si è tenuta la cerimonia ufficiale con i saluti del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, del presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli, la testimonianza del giudice Paola Di Nicola e le conclusioni di Silvia Folchi, presidente provinciale dell’ANPI. La cerimonia, con alcune contestazioni da parte della Rete Antifascista, è terminata con l'esecuzione dell'Inno di Mameli eseguito dalla banda Città del Palio.Il tradizionale spettacolo post-corteo si è stolto presso il Tartarugone, in piazza del Mercato, con l'esibizione dei gruppi musicali e le riflessioni. Lo spettacolo intitolato "E ancora fischia il vento" è stato organizzato da: Anpi, Arci, Cgil, Nonunadimeno Siena, Sezione Soci Siena Unicoop Firenze, Spi Cgil. Con l’adesione di: Associazione Archivio UDI della provincia di Siena, Auser provinciale, Centro culturale delle donne Mara Meoni, Corte dei Miracoli, Libera a Siena, Movimento Pansessuale-Arcigay Siena, Welcome Refugees Italia.