Si immette con l'auto nella scalinata del Battistero di Siena: fortunatamente si blocca sui primi gradini

Attorno alle 3 della scorsa notte, martedì 30 aprile, un'auto Audi A4 è rimasta bloccato sulla scalinata del Battistero del Duomo di Siena.L'operatore della Centrale della Polizia ha inoltrato la segnalazione ai Carabinieri indicando che a bordo vi fossero tre turisti: il conducente 34enne di Rieti, e due donne (una romana 32enne e una torinese 44enne).Sul posto è intervenuta l'autoradio NOR dei Carabinieri. I militari hanno accertato come il conducente dell'autovettura, seguendo il navigatore, si fosse immesso dall’alto nella scalinata, senza rendersi conto del pericolo e rimanendo fortunatamente bloccato sui primi gradini della ripida struttura.Con l’intervento di un carro attrezzi l’autovettura è stata ricondotta sulla sede stradale.Alla prova dell’etilometro eseguita dai Carabinieri il conducente del mezzo risultava negativo. I militari dell'Arma hanno inoltre constatato che la struttura monumentale non ha subito danni evidenti.