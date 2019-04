Siena, sabato 4 e domenica 5 maggio modifiche alla viabilità in via San Pietro e aree limitrofe

In occasione della Festa della vittoria della contrada della Tartuca, dalle ore 19 di sabato 4 maggio alle ore 3 del giorno successivo, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in via di San Pietro, dove, alle intersezioni con Prato Sant’Agostino e Casato di Sopra, sarà attivo il divieto di transito mentre, tra le intersezioni con piazza Postierla e Casato di Sopra, sarà obbligatorio il senso unico di marcia verso il Casato di Sopra.In via Giovanni Duprè, agli incroci con via di Sant’Agata e via del Mercato, senso unico sulla direttrice Sant’Agata-Mercato. In via di Sant’Agata, strada senza sfondo su Prato Sant’Agostino, senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in marcia sulla direttrice Sant’Agostino-Duprè. In via di San Quirico, alle intersezioni con Pian dei Mantellini e via T. Pendola, senso unico di marcia verso via T. Pendola; in Pian dei Mantellini, agli incroci con via della Diana e via delle Sperandie, senso unico verso via della Diana.