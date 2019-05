Siena, il consigliere comunale Maria Concetta Raponi esce da Fratelli d'Italia e passa a Forza Italia

Il consigliere comunale di Siena, Maria Concetta Raponi, ha comunicato l'uscita da Fratelli d'Italia e la sua adesione a Forza Italia."La decisione di uscire da Fratelli d'Italia e di aderire a Forza Italia è legata a scelte personali ed etiche che per me sono importanti", spiega Maria Concetta Raponi."È stata una valutazione molto sofferta ma necessaria. Negli ultimi mesi mi sono trovata davanti ad una gestione del Gruppo consiliare poco disponibile al confronto e questo, alla lunga, mi ha portata a fare una scelta, quella di non poter accettare e di conseguenza condividere pensieri ed atteggiamenti che non mi appartengono e nei quali non riesco a riconoscermi.Ringrazio il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Gianni Martinucci e la dirigente provinciale del partito Alessia Pannone per la solidarietà, il supporto e la collaborazione che non mi hanno fatto mai mancare in questi mesi.Continuerò, comunque, a portare avanti il mio impegno in continuità con quanto fatto fino ad oggi all'interno della maggioranza e del Consiglio comunale. Ho lavorato e continuerò a lavorare con correttezza, onestà e senso di responsabilità nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.L'approdo in Forza Italia è un approdo naturale, in linea con la mia volontà di mettere a disposizione le competenze maturate in campo professionale e nella mia sfera privata."