Sette cittadini della provincia di Siena insigniti con la Stella al Merito del Lavoro

Ieri, mercoledì 1 maggio, a Palazzo Vecchio a Firenze, 84 toscani, e fra questi 7 cittadini della provincia di Siena, hanno ricevuto la “Stella al Merito del Lavoro”, onorificenza tradizionalmente conferita dal Presidente della Repubblica proprio in occasione della Festa del Lavoro a coloro che si sono distinti per le proprie qualità professionali, per le migliorie che hanno saputo introdurre nelle attività aziendali o per la bontà degli insegnamenti trasmessi ai giovani colleghi.“Si tratta di un prestigioso riconoscimento che testimonia la grande qualità del percorso professionale degli insigniti, proprio nel giorno in cui celebriamo il Lavoro, pilastro della nostra società e della nostra Costituzione – ha detto il prefetto di Siena Armando Gradone a margine della cerimonia in Palazzo Vecchio –. Tutta la comunità senese deve essere orgogliosa di quanto questi nostri concittadini hanno saputo costruire negli anni, con determinazione, passione ed impegno”.Gli insigniti senesi sono Marcello Alessandri (Confartigianato di Siena), Fabio Guerrini (Enel Distribuzione), Mario Lusini (Consorzio Provinciale Acconciatori Senesi), Angiolo Neri (Silla Macchine Edili e Stradali s.p.a.), Rino Rappuoli (GSK Vaccines s.r.l.), Laura Roncucci (Poste Italiane s.p.a.) e Marusca Terranzani (Monte dei Paschi di Siena).