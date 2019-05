Comune di Siena, domande per voucher delle attività estive per minori

Fino al 27 maggio è possibile presentare domanda per usufruire di voucher settimanali per permettere a bambini e ragazzi, da 6 a 18 anni, residenti nel Comune di Siena, di partecipare alle attività estive, organizzate dai soggetti iscritti nell'apposito albo.Tra i campi solari, previsti nelle settimane di chiusura delle scuole, troviamo le attività sportive e didattiche della società Mens Sana; Il Boschetto delle arti a cura della cooperativa Pleiades; baseball e corsi di inglese e spagnolo del Siena Baseball e Carretera Central; centro estivo multisport della Uisp Siena; iniziative sportive, ricreative e culturali dalla Libertas; sport e didattica effettuati dall'associazione Le Bollicine; Summer Sport Siena di Uisp Atletica; Siena Summer Camp della New Oxford School; E...state in città organizzata dalla cooperativa Zelig, e Summer School dell'associazione Diapason.Tra i requisiti richiesti, oltre alla residenza nel Comune del minore e di almeno un genitore, il valore ISEE del nuclo familiare non deve essere superiore a 20mila euro per la I fascia, e tra 20.001 e 30.000 euro per la II, solo se in presenza di risorse residue.Ai genitori di minori disabili può essere erogato il contributo per la copertura della spesa di personale, dedicato all'assistenza, fino a un massimo di 1.000 euro.Le famiglie interessate possono presentare domanda per i voucher, del valore massimo di 110 euro a settimana (massimo 2 settimane), determinato in base alla fasce ISEE, compilando il modulo reperibile dal sito istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso La Città/Sociale/Famiglie e Minori/Attività Estive 2019 e consegnandolo all'Ufficio Protocollo del Comune (Piazza del Campo 1) oppure inviandolo, tramite PEC, all'indirizzo comune.siena.@postacert.toscana.it.Per informazioni sulle domande rivolgersi al Servizio Terzo Settore ai numeri 0577 292624/2496/2133; mentre per le attività, gli orari e la gestione direttamente agli organizzatori dei campi solari.