Siena città della solidarietà: arriva ''Siena per''

Siena città della solidarietà. Dal 31 maggio al 2 giugno, la città del Palio presenta “Siena per”, un evento che nasce per aiutare le popolazioni che in Italia hanno subito catastrofi naturali e che ancora fanno fatica a ripartire.Quest’anno saranno i coraggiosi produttori di Norcia, Amatrice, San Ginesio e di altri comuni colpiti dal terremoto, che per tre giorni potranno esporre e vendere i tesori della loro terra in Piazza del Campo.Salumi, formaggi, legumi, marmellate, tartufi, funghi, zafferano e molto altro, saranno protagonisti di una mostra mercato che offrirà un viaggio alla scoperta di piccole produzioni di eccellenza, che fanno della qualità e della lavorazione artigianale il loro segno distintivo.Prodotti che raccontano storie uniche messe a dura prova dal dolore e dalla fatica ma che trovano, nella forza del lavoro e nell’amore per la propria terra, il coraggio della speranza.Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Siena, vuole contribuire a tenere alta l’attenzione su una terra fortemente segnata e dare un aiuto concreto a chi quotidianamente cerca di ripartire per ricostruire storia e futuro della sua terra.Un evento nell’evento: nella sua prima edizione “Siena per” ospita “Emergente Sala”, la competizione annuale dedicata ai migliori maitre e responsabili di sala under 30. L’appuntamento, ideato da Lorenza Vitali e Luigi Cremona e divenuto punto di riferimento per chi opera nel settore, si articola in tre momenti che durante l’anno coinvolgono tre città (una al nord, una al centro e una al sud Italia) durante i quali vengono selezionati i candidati che poi si contenderanno la finale a Roma.Per la prima volta, Siena sarà scenario del prestigioso contest durante il quale i concorrenti, chiamati a sostenere una prova teorica e una prova pratica, saranno coinvolti nella cena che accompagna l’appuntamento senese e che sarà organizzata presso il Santa Maria della Scala.Aperta al pubblico, la cena di “Siena per” avrà un menù realizzato dallo chef Paolo Tizzanini de “L'Osteria dell'Acquolina" di Terranova Bracciolini e dal maestro gelatiere Antonio Lisciandro della gelateria Carabè di Piantravigne (frazione di Terranova Bracciolini).Il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione “Tutti i Colori del Mondo” di Norcia che si occupa di ragazzi disabili e la cui sede operativa è ancora inagibile.Per partecipare alla cena è possibile chiamare ai numeri 335 6447095 e 3202468328. La prenotazione è obbligatoria. Per i partecipanti è previsto un tour alla scoperta del Santa Maria della Scala che avrà luogo alle ore 19.Per informazioni: Servizio Promozione e Grandi Eventi - Piazza del Campo 1Tel. 0577 292128-2661; eventi@comune.siena.it; www.comune.siena.it