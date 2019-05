Forza Italia di Siena dà il benvenuto al consigliere comunale Maria Concetta Raponi

"I consiglieri comunali di Forza Italia di Siena, Orazio Peluso e Lorenzo Loré, e l’assessore all’Istruzione, Clio Biondi Santi, unitamente al coordinatore regionale, on. Stefano Mugnai, e comunale del partito, Pier Paolo Poggioni, danno il loro personale benvenuto in Forza Italia a Maria Concetta Raponi, la quale, con il suo prezioso contributo, andrà a rafforzare la compagine forzista all’interno del palazzo comunale." Così una nota di Forza Italia."In un quadro di complessità ed equilibri politici mutevoli oggi più che mai, è quanto mai necessario potenziare il partito a tutti i livelli, anche con l’ingresso di personalità competenti e appassionate come Raponi, sinceramente convinte della bontà ed efficacia del nostro progetto politico, centrale nell'area moderata.L’avvocato Raponi, siamo sicuri, continuerà a operare mettendo tutto il suo impegno e la sua competenza a disposizione del Consiglio comunale e della città. L'azione di Forza Italia proseguirà con coerenza lavorando in sinergia, con l’intento di far prevalere l'interesse dei senesi in ogni sede istituzionale."