I vigili del fuoco del Comando di Siena stanno intervenendo dalle ore 16.35 di oggi, venerdì 3 maggio, in via Cassia Sud 68 a Siena, per un incendio scaturito all'interno di una abitazione posta al primo piano di una palazzina.I quattro appartamenti che fanno parte dell'immobile interessato dall'incendio sono stati dichiarati momentaneamente inagibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche la Polizia Municipale. Le cause sono un corso di accertamento.