Cerretani (In Campo) chiede chiarezza su Fondazione Bianca Piccolomini Clementini

"Tenuto conto di quanto apparso negli ultimi mesi sulla stampa locale ma anche nazionale, siamo a chiedere al Sindaco e alla sua maggioranza perché la Fondazione Bianca Piccolomini Clementini, Fondazione senza scopo di lucro, nota per sovvenzionare i bisognosi, soprattutto giovani, debba elargire un finanziamento di circa 2 (due) milioni di euro per finanziare l’istituzione di una cattedra universitaria all’università di Bologna." Così un intervento di Claudio Cerretani, consigliere comunale del gruppo in Campo."Vogliamo credere, e lo speriamo di cuore, che l'amministrazione stia adempiendo il proprio dovere di vigilare sul ricco patrimonio della suddetta Fondazione, proteggendolo da ogni forma di depauperamento, così da garantire ai nostri concittadini bisognosi di poter continuare a contare su questa importante e fondamentale forma di aiuto e sostegno. Questo il senso della mozione depositata, ormai da diverse settimane, che auspichiamo di poter discutere al primo consiglio utile."