Siena, lunedì 6 maggio inaugurazione aperta al pubblico del Centro convegni ''Italo Calvino''

Con un’inaugurazione aperta a tutta la cittadinanza, lunedì 6 maggio, alle ore 18, la Giunta comunale di Siena presenterà il Centro convegni Italo Calvino.Un momento conoscitivo determinante per informare su questa nuova location che, nell’ospitare eventi di rilievo, offrirà a senesi e turisti l’occasione per vivere e condividere appuntamenti culturali ed avvenimenti di interesse nazionale e internazionale.Collocato al settimo piano di Palazzo Squarcialupi, all’interno del Complesso Museale Santa Maria della Scala, rappresenta, come ha evidenziato l’assessore al Turismo e Commercio, un’opportunità strategica per incentivare l’indotto economico sulla città.Il primo grande appuntamento che vi sarà ospitato sarà l’evento internazionale BuyFood Toscana, organizzato dalla stessa Regione Toscana, e in programma il 7 giugno.La richiesta per l’uso della Sala Italo Calvino dovrà essere inviata al sindaco o assessore delegato 30 giorni prima dell’inizio dell’iniziativa che si vuole tenere, e dovrà contenere, come previsto dal disciplinare recentemente approvato dalla Giunta comunale, una serie di obblighi e indicazioni e che poi passeranno al vaglio del competente ufficio comunale.