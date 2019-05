Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 10 maggio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno venerdì 10 maggio alle ore 9, in seduta ordinaria monotematica, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 105 2019 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - “RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2018 – APPROVAZIONE”.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 103 2019 RENDICONTI DI GESTIONE 2015, 2016 E 2017 – COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DELIBERA DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 80/2019/PRSP.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 96 2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018 – APPROVAZIONE.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 106 2019 MODALITA'DI RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 – D.M. 2.4.2015 ART. 188 D. LGS. 267/2000 E RELATIVE VARIAZIONI DI BILANCIO.