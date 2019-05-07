Martedì, 7 maggio 2019
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SIENA

Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 10 maggio: l'ordine del giorno

Martedì 07 Maggio 2019 10:12
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Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
sala-del-capitano-del-popolo_650 Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno venerdì 10 maggio alle ore 9, in seduta ordinaria monotematica, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.

L’ordine del giorno
 
1    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    105    2019    ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - “RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2018 – APPROVAZIONE”.      
2    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    103    2019    RENDICONTI DI GESTIONE 2015, 2016 E 2017 – COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DELIBERA DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 80/2019/PRSP.      
3    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    96    2019    RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018 – APPROVAZIONE.      
4    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    106    2019    MODALITA'DI RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 – D.M. 2.4.2015 ART. 188 D. LGS. 267/2000 E RELATIVE VARIAZIONI DI BILANCIO.    
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