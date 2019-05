Siena, incendio all'interno di un'autorimessa interrata

I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa mattina, martedì 7 maggio, in via del Fosso, 10 per un incendio che ha coinvolto un box all'interno di un'autorimessa interrata.L'incendio è stato estinto ma il materiale vario che si trovava all'interno è andato distrutto. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.