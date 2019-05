Completamente nuda fa effusioni con il fidanzato alla finestra di casa attirando l’attenzione degli studenti di una scuola media

Denunciata per atti osceni dalla Polizia di Stato una 27enne della provincia di Siena

Da più di un mese studenti ed insegnanti di una scuola media di Siena, assistevano a scene di effusioni alla “finestra di fronte” tra una giovane donna, completamente nuda, e il fidanzato. Alla fine, è stato necessario l’intervento della Polizia di Stato, chiamata da alcuni genitori.I poliziotti delle Volanti hanno verificato, anche attraverso le testimonianze raccolte, che, effettivamente, una 27enne della provincia di Siena residente in un appartamento davanti alla scuola, si esibiva frequentemente, affacciata alla finestra di casa, in atteggiamenti amorosi con il compagno, mostrandosi nuda anche da sola.Quando è stata contattata dagli agenti, che l’hanno identificata e le hanno fatto presente che tali comportamenti non erano consoni e corretti, la donna si è giustificata dicendo di non essersi accorta di essere davanti ad una scuola e che, avendo subito un intervento chirurgico, il fidanzato le prestava delle cure spalmandole quotidianamente una crema. La giovane è stata quindi denunciata per atti osceni.