Droga, si intensificano i controlli a Siena e provincia della Guardia di Finanza soprattutto in stazioni e capolinea bus

Ancora controlli antidroga da parte della Guardia di Finanza di Siena che prosegue la propria azione di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito dell’intensificazione dei dispositivi di controllo nelle zone cittadine più esposte a tale fenomeno e maggiormente frequentate dai giovani.Personale in borghese ed in divisa, coadiuvato dall’unità cinofila proveniente dal Comando Provinciale di Grosseto, ha svolto nei giorni scorsi degli specifici appostamenti prevalentemente presso i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali stazione ferroviaria e capolinea degli autobus, soprattutto presso la stazione ferroviaria di Poggibonsi. Durante il servizio sono state controllate e fermate, anche per finalità antidroga, diverse decine di persone.I controlli effettuati sulla base delle segnalazioni da parte dell’unità cinofila del Corpo hanno consentito ai finanzieri di sequestrare alcune dosi di droga e vari spinelli già pronti per il consumo personale.Sono prontamente scattate, così, le sanzioni per detenzione di stupefacenti ad uso personale ed è stata approntata apposita segnalazione al Prefetto di Siena.L’attività svolta testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle fiamme gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività e dell’ordine pubblico in generale.