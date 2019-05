Disabilità, il 16 maggio apre a Siena il punto di incontro a Palazzo Berlinghieri

Dal giovedì 16 maggio apre il punto di incontro con il Garante per la disabilità a Palazzo Berlinghieri (Piazza del Campo, 7/8 – Sala minoranza). La decisione dell’Amministrazione comunale di Siena mira a rafforzare le attività portate avanti a sostegno delle persone disabili. Il contatto diretto con Flavio Masi servirà a comunicare bisogni, recepire le istanze e i suggerimenti da parte dei cittadini per l'inclusione sociale, per una completa integrazione e per la difesa dei diritti delle persone disabili. Lo sportello sarà aperto tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.Restano attivi anche gli altri canali per contattare il Garante: telefono 320.3124201; e-mail: garante.disabili@comune.siena.it e la pagina Facebook " Garante delle Persone con Disabilità - Comune di Siena ".