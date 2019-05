Sabato 11 maggio modifiche alla viabilità sulla SR2 Cassia Nord a Siena

A causa di lavori per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30 di sabato 11 maggio sarà in vigore il divieto di transito in strada regionale 2 Cassia Nord, tra le intersezioni con la strada provinciale delle Badesse e via delle Province a Siena.Ai veicoli diretti ad abitazioni o autorimesse comprese nel tratto soggetto a divieto sarà consentito raggiungere le proprie destinazioni percorrendo i tratti a monte e a valle del cantiere, con ingresso e uscita dall’estremità disponibile sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.