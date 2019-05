L'Amministrazione comunale di Siena ha appreso con soddisfazione la notizia dell'arresto, effettuato dai Carabinieri, di Armando Del Re, ritenuto colui che venerdì scorso, in piazza Nazionale a Napoli, ha premuto più volte il grilletto ferendo gravemente anche la piccola Noemi.L'Amministrazione ringrazia il questore Costantino Capuano, l'Arma dei Carabinieri e tutte le forze dell'ordine per il lavoro svolto e per la brillante operazione che ha messo fine alla latitanza di Del Re.