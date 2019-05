Sena Civitas: ''Cannabis cosiddetta ''light'' e droghe pesanti''

"A proposito del "caso" dei negozi che commercializzano prodotti a base di cannabis cosiddetta "light", Sena Civitas aveva da qualche tempo voluto sollevare il tema. E' stata depositata infatti da diversi giorni una nostra Interrogazione al Sindaco che verrà calendarizzata in una prossima seduta del Consiglio comunale e che verte in estrema sintesi proprio sulla preoccupazione per la salute dei cittadini legata ai prodotti citati, in presenza di un contesto legislativo oggettivamente carente e ambiguo e nonostante il parere negativo alla commercializzazione a suo tempo rilasciato dal Consiglio Superiore della Sanità." Così una nota di Sena Civitas."Nell'interrogazione sollecitiamo il Comune ad illustrare le misure che intende intraprendere non solo per il tema dei negozi di cannabis "light", ma anche e soprattutto per rispondere alla recrudescenza degli episodi, ancora più inquietanti, legati allo spaccio e consumo di droghe pesanti, come del resto sottolineato anche dal prefetto Gradone il 29 marzo scorso.Siamo certi che il Comune saprà adoperarsi per la sicurezza e per la salute dei propri cittadini, in linea con le preoccupazioni espresse dal Governo."