Siena, Armando Del Re davanti al Gip per l'interrogatorio di garanzia si dichiara innocente

Si è tenuto a partire dalle 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 11 maggio, presso il carcere di Santo Spirito, davanti al Gip Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena, l'interrogatorio di convalida del fermo per Armando Del Re.La Procura ha chiesto la convalida del fermo e un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla matrice camorristica in relazione al ferimento del 32enne Salvatore Nurcaro, della piccola Noemi di quattro anni e della nonna della bambina, Immacolata Molino.All'interrogatorio ha assistito anche Claudio D'Avino, avvocato difensore del 28enne campano arrestato ieri nell'autogrill di Serre di Rapolano sulla Siena-Bettolle e ritenuto l'autore della sparatoria del 3 maggio scorso a Napoli.L’inchiesta è coordinata dai pubblici ministeri antimafia Antonella Fratello, Simona Rossi e Gloria Sanseverino. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri, dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Gico della Finanza di Napoli.Dopo circa due ore e trenta, al termine dell'udienza, il Gip si è riservato la decisione. La pronuncia sulla richiesta di convalida del fermo è prevista per lunedì. Nel corso dell'udienza Del Re si sarebbe dichiarato innocente.