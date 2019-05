Taglio del nastro ieri, sabato 12 maggio, per il tradizionale luna park alla Fortezza Medicea di Siena. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza dell'assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli, e dell'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Sportelli. Sarà l'ultima edizione del luna park all'interno della Fortezza Medicea: dall'anno prossimo la sede sarà spostata in un'altra area, e sono in corso trattative tra l'Amministrazione comunale e i giostrai per individuare la nuova sede.