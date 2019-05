''Diritto all'educazione a alla libertà di espressione'', iniziativa al Cortile del Podestà di Siena

Una giornata dedicata al “Diritto all’educazione e alla libertà di espressione”, promossa dall'assessorato all'Istruzione, il prossimo 14 maggio, all'interno del Cortile del Podestà del Palazzo Pubblico di Siena (Piazza del Campo). L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, si terrà dalle ore 17.30 alle 19.30, nell'ambito del progetto 'Crescere insieme', un percorso di sostegno alla genitorialità, a cura dell'Amministrazione, rivolto alle famiglie dei bambini fino a 6 anni.Il progetto ha sviluppato una serie di iniziative sul tema dei diritti dei bambini, con riferimento alla 'Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza' (20/11/1989), alle quali hanno partecipato attivamente l'Unicef di Siena, la Biblioteca Comunale degli Intronati e l'associazione NpL (Nati per leggere), l'istituto “G. Caselli” e “P.A. Mattioli”, oltre a esperti in ambito educativo.Nell'occasione verrà esposto materiale fotografico e pannelli descrittivi su vari temi, tra i quali: tempi, spazi e relazioni; partecipazione: famiglie e territorio; linguaggi: bambini e arte, bambini e scienza, bambini e natura; educazione alla lettura; formazione in servizio e collegialità.