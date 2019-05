Siena, la Polizia rintraccia 19enne con gravi patologie che si era allontanata dai genitori

Qualche giorno fa, i poliziotti della volante della Questura di Siena, in servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in via Montanini da due genitori che, provenienti dalla Sicilia per far visita ad un parente, erano preoccupati per non riuscire a ritrovare la loro figlia 19enne, sofferente di gravi patologie mentali, che si era allontanata poco prima dalla loro vista in una via del centro probabilmente a causa di una crisi depressiva.Gli agenti, dopo aver acquisito una foto della ragazza da parte della madre, tramite la Sala Operativa hanno diramato una nota di ricerca sull’interno territorio cittadino e nelle aree limitrofe, attivandosi nelle ricerche della giovane, in diretto raccordo coi genitori.Attorno alle 8 del mattino, la ragazza è stata finalmente rintracciata nel centro storico, in stato confusionale. Dopo aver fatto intervenire sul posto il personale medico per le necessarie cure, i poliziotti hanno infine riaffidato la ragazza ai genitori.