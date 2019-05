Siena, il Consiglio comunale del 14 maggio 2019

I lavori di martedì 14 maggio a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria martedì 14 maggio, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento (aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti):Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi per l’attivazione del progetto “Terre di Siena Slow”, nato da un Protocollo d'intesa sottoscritto da 32 Comuni e dalla Provincia di Siena per la valorizzazione del territorio senese come meta d’eccellenza del cicloturismo a livello nazionale. Capofila di questo progetto che rientra nel masterplan della mobilità dolce della Provincia, il Comune di Siena che avrà, come ha ricordato l’assessore al Turismo, un ruolo di gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie alla sua attuazione. “Terre di Siena slow”, elaborato e condiviso con esperti nominati dai Comuni e dalle Associazioni sportive locali con il coordinamento del Bici Club Terre di Siena e Ari-Audax Randonneur Italia e la partecipazione di FIAB Siena e Eroica, ha permesso di valutare gli standard minimi che dovranno possedere i percorsi oggetto di tutela e valorizzazione; un metodo di valutazione e classificazione dei tragitti che considera la percorribilità, sicurezza e attrattività turistica, qualità e varietà dei servizi e delle strutture di accoglienza, per definire il valore di un percorso e una Carta dei Servizi per garantire la sicurezza, la conservazione e tutela delle strade bianche, la manutenzione e segnaletica, e la qualità dell'accoglienza per i cicloturisti sia lungo la via sia nelle strutture alberghiere del territorio.Un passo in avanti, come ha concluso l’assessore, per un progetto più ampio volto a trasformare Siena e il suo territorio in un punto di riferimento per un turismo lento e green rilanciando i cammini storici anche minori.L’assessore, nel ringraziare gli uffici comunali che hanno seguito l’evoluzione del progetto, ha evidenziato come questo sia stato fortemente voluto per dare attenzione e giusta cura a tutte le iniziative che vedono Siena protagonista insieme a tanti altri comuni del territorio.