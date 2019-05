''Una nuova Europa'', venerdì iniziativa del Partito Democratico a Siena

Il Partito Democratico Provinciale e l’Unione Comunale di Siena organizzano per il giorno venerdì 17 maggio, alle ore 17:00 presso la Saletta dei Mutilati della Lizza, a Siena, un incontro con i candidati toscani al Parlamento Europeo. Saranno presenti Simona Bonafè, segretaria regionale del Partito Democratico e capolista nel collegio Italia Centro insieme agli altri candidati Alessandra Nardini, Nicola Danti e Mamadou Sall. Interverranno Simone Bezzini e Stefano Scaramelli, componenti della direzione regionale."L’incontro, coordinato dal segretario provinciale Andrea Valenti, è aperto a tutti e sarà l’occasione per conoscere le candidate e i candidati e confrontarsi sul programma del PD per le elezioni europee, un programma incentrato su una nuova idea di Europa, più forte, più giusta, più verde. "