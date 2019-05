''Siena Europa'' martedì i candidati PD Sassoli e Nardini per una iniziativa a Siena

I candidati alle elezioni europee della lista del PD Alessandra Nardini e David Sassoli saranno a Siena martedì 22 maggio, per un incontro pubblico alle ore 18 presso il Centro civico "La Meridiana" in via Pietro Nenni, 8."Si tratta di un'occasione utile per conoscere due candidati della circoscrizione centro che stanno portando avanti le idee di un nuovo Partito Democratico, aperto e inclusivo, in grado di rappresentare un'alternativa alle destre che stanno mettendo in discussione i valori democratici e il percorso di integrazione di un'Europa che va decisamente cambiata, ma non affossata."Alessandra Nardini, 31 anni, pisana, attualmente consigliere regionale, fa parte della Direzione nazionale del Pd ed ha coordinato la mozione di Nicola Zingaretti in Toscana. David Sassoli, 62 anni, giornalista e noto volto televisivo (conduttore e vice direttore del TG1), è attualmente parlamentare europeo.