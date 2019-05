Pietro Staderini (Sena Civitas) interviene sul degrado dell'edificio ex scuola ''Alfieri''

"L'ex scuola ''Alfieri'' è di recente tornata alla ribalta, ma già in passato il sottoscritto aveva cercato di spronare l'amministrazione Valentini a dare corso a interventi atti a sistemare l'edificio ormai molto degradato." Così un intervento di Pietro Staderini del circolo Sena Civitas."Tale situazione fu documentata anche da un servizio televisivo con filmati e interviste ad alcuni residenti. Nonostante tutto ciò, nulla si mosse.Ultimamente si è tornati a parlare dell'ex scuola ''Alfieri'' per la gestione dello spazio esterno da parte dell'Associazione Primo Salto, ma rimane il tema principale che è lo stato di degrado e abbandono nel quale versa l'edificio e la zona limitrofa.Per risolvere il problema, l'attuale Amministrazione comunale, a mio avviso, dovrebbe interessare Unicoop Firenze, che è proprietaria dell'immobile, in una sorta di moral suasion, anche in considerazione che sul Comune ricade la sicurezza e il decoro della zona.Il degrado dell'edifico e sue pertinenze favorisce comportamenti incivili e illegali. Strano è che una realtà come Unicoop Firenze, che tra i propri valori ha l'impegno a gestire le problematiche di impatto sociale ed etico con la comunità di riferimento, non ponga la necessaria attenzione al tema sicurezza e decoro.Tralascio la realizzazione del nuovo supermercato che cittadini e dipendenti stanno aspettando da anni e per la cui alienazione, ricordo, l'Amministrazione comunale modificò la destinazione d'uso, rendendolo adatto, appunto, alla media distribuzione.La situazione non è più tollerabile. L'Amministrazione comunale dovrebbe esigere decoro e sicurezza a Unicoop Firenze. Si tratta solo di far rispettare norme valide per ogni cittadino."