Incidente pullman su Siena-Firenze: arrestato l'autista

E' stato arrestato S.L., il 35enne di Castrovillari (Cosenza), conducente, del bus e titolare dell'azionda di noleggio, che ieri mattina, mercoledì 22 maggio, è finito in una scarpata sulla Siena-Firenze.Nell'incidente è morta Elena Urtaeva, guida turistica russa di 41 anni, e 37 persone sono rimaste ferite. Per l'uomo, interrogato a lungo a Siena dalla Polizia stradale e dal magistrato di turno, le accuse sono di omicidio stradale e lesioni.Secondo quanto appreso l'uomo per una distrazione, sembra stesse facendo alcune manovre sulla plancia di comando del pullman, ha perso controllo del mezzo, controllo che ha provato inutilmente ha riprendere. La misura dovrà essere convalidata dal gip e stanotte il 35enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.I turisti ancora in ospedale sono 22. Gli altri 44 sono rientratia Montecatini da dove la comitiva era partita per Siena.