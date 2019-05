Firmato accordo tra Procura, Tribunale e Provincia di Siena su miglioramento dei servizi all’utenza e scambio di esperienze professionali

Firmato questa mattina, presso il Tribunale di Siena, in occasione della conferenza permanente, un accordo tra Procura della Repubblica, Tribunale di Siena e Provincia di Siena, avente ad oggetto il miglioramento dei servizi resi all’utenza e lo scambio reciproco di esperienze professionali.Un accordo innovativo quello firmato dal procuratore della Repubblica Salvatore Vitello, il presidente del Tribunale Roberto Carrelli Palombi e il presidente della Provincia Silvio Franceschelli che, in attuazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, intende sviluppare positivi rapporti di collaborazione, stabilendo sinergie su temi specifici di comune interesse.L’accordo, già in essere dal 2016 e ulteriormente sviluppato negli anni successivi, ha permesso di sperimentare modalità organizzative nuove che tendono a favorire lo scambio reciproco di esperienze professionali e allo stesso tempo valorizzare e avvalersi delle specificità professionali degli enti interessati.Al fine di garantire ai cittadini un miglior livello qualitativo della giustizia, è stato messo a disposizione degli uffici giudiziari parte del personale della Provincia per svolgere quelle funzioni per cui gli uffici provinciali sono altamente specializzati.In particolare l’accordo prevede che la Provincia garantisca a Procura/Tribunale il proprio supporto e collaborazione nelle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e acquisto di beni e metta loro a disposizione la propria tipografia ed il personale addetto, compatibilmente all’attività propria programmata. Inoltre la Provincia assicura collaborazione e supporto nello svolgimento di eventi, convegni e manifestazioni.Procura e Tribunale a loro volta garantiscono alla Provincia collaborazione e supporto nella programmazione, aggiornamento e attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione della Provincia di Siena e garantiscono, laddove possibile, momenti formativi, da programmare e concordare periodicamente, su tali tematiche, al personale provinciale.“Credo che questa Convenzione vada a configurarsi non solo nell’ottica della sussidiarietà e leale collaborazione tra enti, ma che fornisca un valore aggiunto al nostro ente, dato dal fatto che l’utilità di uno scambio reciproco di esperienze professionali, oltre che configurarsi come un’opportunità di crescita del personale coinvolto, va vista anche come un arricchimento di competenze per proporre tali attività anche in un ambito di area vasta e nei confronti degli enti locali del territorio provinciale - dichiara il presidente della Provincia, Silvio Franceschelli –. La Provincia è un ente esponenziale della generalità dei cittadini e a mio avviso è doveroso che partecipi al miglioramento della gestione dei servizi giudiziari, così come sta già facendo con i Comuni e le istituzioni del territorio.”