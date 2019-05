Venerdì 24 maggio presidio per la libertà di insegnamento e di pensiero anche a Siena

Venerdì 24 maggio si svolgeranno in tutta Italia, organizzate dai sindacati della scuola, delle manifestazioni per la libertà di insegnamento e di pensiero dopo la vicenda palermitana della professoressa Rosa Maria Dell’Aria.A Siena i lavoratori effettueranno un presidio davanti all'Ufficio Scolastico Provinciale in piazza Matteotti dalle ore 17 alle ore 19.“Protestiamo per difendere la libertà di insegnamento e di espressione - spiegano FLC CGIL, CISL scuola, Uil scuola e Snals Confsal – e per esprimere il nostro sostegno alla professoressa, sospesa per ‘omessa vigilanza’ su un lavoro dei propri studenti. La libertà di insegnamento è un bene fondamentale e indispensabile in ogni società democratica”.“Rivendichiamo – concludono i sindacati – anche l'istituzione di un organismo indipendente con il compito di valutare il corretto esercizio della libertà di insegnamento e di tutelare l'autonomia professionale individuale e collegiale. Il pensiero non si imbavaglia. A scuola non si fa censura”.