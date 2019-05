Il vice prefetto vicario Rosa Inzerilli lascia Siena

Rosa Inzerilli lascia il ruolo di Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Siena per assumere il prestigioso incarico di Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo.Arrivata a Siena nel novembre 2013, dopo aver prestato servizio presso le Prefetture di Como, Agrigento e Palermo e aver svolto incarichi commissariali in diversi comuni, alcuni dei quali sciolti per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ha assunto nella sede di Siena le funzioni prima di Capo di Gabinetto e successivamente di Vice Prefetto Vicario, distinguendosi sempre per il prezioso contributo offerto e l’eccezionale sensibilità dimostrata nei confronti di ogni interlocutore e dei bisogni di questo territorio.Alla dottoressa Inzerilli vanno i migliori auguri del prefetto Armando Gradone e di tutto il suo staff per nuovi, appaganti traguardi professionali.