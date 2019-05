All’insegna della ''Brand Experience'' i ragazzi dell’istituto ''Caselli'' di Siena incontrano il mondo del lavoro

Successo della giornata d’incontro tra i ragazzi delle classi 4ª e 5ª indirizzo grafica dell’Istituto Caselli di Siena e l’Azienda Agricola Collemucioli di San Gimignano organizzata per proclamare il vincitore del concorso con cui è stata progettata la nuova etichetta del vino Rosè Collemucioli.Un’iniziativa che avvicina gli studenti al mondo del lavoro e li avvia al mestiere di graphic designer sperimentando e mettendo in gioco le loro capacità di tradurre in un brand la vision aziendale.L’idea nasce dalla volontà di Andrea Lensini, docente dell’Istituto Caselli, di dare vita a un “laboratorio esperienziale” per i suoi ragazzi; il concorso ha poi offerto loro l’opportunità di mettersi in gioco per la realizzazione di un vero progetto grafico: l’etichetta di un nuovo vino.Complice di questa iniziativa Nico Mugnaini titolare dell’Azienda Agricola Collemucioli di San Gimignano, da sempre motivato a dare spazio ai giovani che per la prima volta si approcciano al mondo del lavoro. Partendo dai valori aziendali i 25 ragazzi hanno elaborato le loro idee realizzando bozzetti grafici di elevato pregio dimostrando professionalità e dedizione.Nello scenario suggestivo del territorio sangimignanese il vincitore del concorso, Francesco Gigli, ha potuto apprezzare “dal vivo” la nuova bottiglia di vino Rosè Collemucioli vestita della sua etichetta.All’iniziativa oltre ai professori Andrea Lensini, Matteo Castelli, Martina Gagliano, Silvia Celeghin ha preso parte Stefano Campatelli, Direttore del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, entusiasta di accogliere iniziative di avvicinamento dei ragazzi al mondo del lavoro.