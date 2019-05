A Emanuele Montomoli il ''Mangia 2019''

E' stato assegnato a Emanuele Montomoli, professore all'Università di Siena, il Premio Mangia 2019. E' questa la decisione che è stata presa ieri sera nel corso della riunione del Concistoro. Per la prima volta non c'è stata nessun'altra candidature per il più importante riconoscimento senese. La candidatura di Montomoli, 50 anni, Chief Scientific Officer della VisMederi, è stata presentata dalla Contrada dell'Istrice. La cerimonia si terrà come di consueto il 15 agosto al Teatro dei Rozzi.Emanuele Montomoli, professore ordinario di Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Siena, Italia, si è laureato presso l’ateneo senese nel 1995 ed ha conseguito il diploma di Specializzazione in Biochimica Clinica nel 2001. Il suo primario campo di interesse è focalizzato sulla ricerca nell’ambito delle vaccinazioni, in particolare nello studio dei correlati di protezione. E’ esperto nello sviluppo, nella standardizzazione e nella validazione di test per la rilevazione degli anticorpi. Ha condotto molteplici studi clinici per la valutazione dell’immunogenicità e dell’efficacia di tradizionali e nuovi vaccini antinfluenzali. Recentemente ha partecipato a protocolli per lo sviluppo e la valutazione di nuove molecole come adiuvanti. Ha inoltre intrapreso la pianificazione e l’esecuzione di studi sieroepidemiologici europei per le malattie infettive emergenti in collaborazione con organizzazioni internazionali quali il WHO Regional Office ed l’eCDC.Nel 2012 è stato nominato nello Scientific Advisory Board della Società Internazionale per l’Influenza ed altre Malattie Virali Respiratorie (ISIRV).Dal 2015 è Coordinatore Scientifico di un Progetto Europeo IMI (Innovative Medicine Initiative) intitolato “Standardization and development of assays for assessment of influenza vaccine correlates of protection (FLUCOP)” (IMI-JU-10-2013-01, Grant Agreement No 115672).Ha organizzato le prime tre edizioni della Summer School on Influenza a Siena con il supporto dell’ISIRV.Nel corso degli anni ha pubblicato circa 70 paper scientifici e reviews e scritto diversi capitoli in libri di testo.In VisMederi ricopre la carica di Chief Scientific Officer e presidente non esecutivo.