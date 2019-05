Si finge caldaista per truffare coppia di anziani: la donna non cade nel tranello e chiama la Polizia

La Polizia di Stato di Siena sta indagando in merito ad una segnalazione di un tentativo di truffa nei confronti di una coppa di anziani.La donna, insospettita per aver ricevuto telefonicamente una richiesta di intervento urgente da effettuare sulla caldaia di casa in via Don Minzoni, ha avvertito la Polizia. Gli agenti delle volanti della Questura senese si sono recati nell’abitazione della coppia apprendendo come nella serata il marito avesse ricevuto la telefonata da un uomo, che si era presentato come responsabile di una ditta di manutenzione caldaie, affermando la necessità di un urgente intervento di controllo e manutenzione della caldaia installata nella sua abitazione. L’uomo, che si trovava in quel momento impegnato al lavoro, dopo aver dato il numero del telefono fisso di casa, ha avvisato la moglie che è stata contattata subito dopo dal presunto caldaista.Il tecnico, per non ingenerare sospetti e carpire la fiducia della donna, ha poi riferito all’anziana di dover effettuare l’intervento poiché gli era stato richiesto proprio dal marito. A questo punto però, per nulla convinta, la donna ha risposto che la cosa le sembrava improbabile e che comunque disponeva di un tecnico di fiducia che peraltro aveva effettuato la manutenzione proprio recentemente. L’anziana, ribattendo colpo su colpo alle argomentazioni del truffatore, l’ha infine portato a desistere e a chiudere definitivamente la conversazione.I poliziotti intervenuti sul posto hanno accertato la natura fraudolenta di quanto accaduto, e stanno svolgendo gli accertamenti del caso per poter risalire al responsabile.La Polizia di Stato raccomanda, comunque, la massima attenzione a questo tipo di ambigue ed insolite richieste telefoniche relative ad interventi per manutenzioni di vario genere, richieste che spesso vengono dirette proprie verso le fasce di soggetti più deboli, soprattutto anziani. Questi approcci sono frequentemente finalizzati ad instaurare un rapporto di fiducia per provare ad entrare nelle abitazioni allo scopo di rubare o compiere comunque attività illecite. In questi casi, oltre alla massima attenzione, è fondamentale la tempestività della segnalazione ai numeri di emergenza delle forze di polizia, per consentine l’intervento.