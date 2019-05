''E...state in baseball'', a Siena campi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni

Anche per l’estate 2019, dal 17 giugno al 5 Luglio, Carretera Central propone i campi estivi, dalle 8 alle 18, per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.I campi ''E...state in baseball'' si svolgeranno in collaborazione con l’associazione Siena Baseball presso il campo scuola “Renzo Corsi” in viale Avignone, 1 a Siena e prevedono attività sportive e laboratori creativi, di lingua inglese e di aiuto allo studio.La proposta fa parte del progetto nazionale Educamp Coni e si sviluppa attraverso attività multidisciplinari che offrono la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.La quota di iscrizione settimanale di 110 euro comprende pranzo e merenda e può essere richiesto il contributo comunale.Per informazioni e contatti: Francesco 338.5283258 (info@sienabaseball.com) – Carretera Central 0577.044327 – (carreteracentral@gmail.com ).