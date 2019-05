Elezioni Europee 2019: affluenza alle urne ore 19 al 55,98%

I dati di affluenza alle urne in provincia di Siena alle ore 19.00: in aumento la percentuale dei votanti

I prossimi dati saranno quelli definitivi alla chiusura delle urne alle ore 23.00

Ha registrato un aumento la percentuale di affluenza alle urne alle ore 19.00 nella giornata elettorale delle Elezioni Europee 2019 in provincia di Siena rispetto alle Europee 2014.Nelle 296 sezioni elettorali, il dato dell'affluenza dei 206.164 aventi diritto al voto registra infatti una percentuale di votanti del 55,98% contro il 52,56% delle precedenti europee del 2014 con una crescita dello 3,42%.Per le Europee 2019 si vota solamente nella giornata di oggi fino alle 23.00. I prossimi dati di affluenza saranno quelli definitivi alla chiusura delle urne alle 23.00. Alle Europee del 2014 i dati definitivi dell'affluenza erano stati del 71,44%. Lo spoglio delle schede si terrà a partire dalle 23.00 alla chiusura dei seggi.ABBADIA SAN SALVATORE 62,21ASCIANO 57,63BUONCONVENTO 63,34CASOLE D'ELSA 58,08CASTELLINA IN CHIANTI 58,15CASTELNUOVO BERARDENGA 55,03CASTIGLIONE D'ORCIA 55,86CETONA 59,38CHIANCIANO TERME 58,93CHIUSDINO 60,29CHIUSI 51,57COLLE DI VAL D'ELSA 57,52GAIOLE IN CHIANTI 65,93MONTALCINO 45,66MONTEPULCIANO 54,92MONTERIGGIONI 58,32MONTERONI D'ARBIA 56,63MONTICIANO 48,12MURLO 66,59PIANCASTAGNAIO 69,40PIENZA 68,47POGGIBONSI 57,97RADDA IN CHIANTI 57,33RADICOFANI 70,96RADICONDOLI 75,66RAPOLANO TERME 56,40SAN CASCIANO DEI BAGNI 66,05SAN GIMIGNANO 60,54SAN QUIRICO D'ORCIA 62,69SARTEANO 50,35SIENA 50,30SINALUNGA 53,74SOVICILLE 54,90TORRITA DI SIENA 59,53TREQUANDA 53,10