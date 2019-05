Elezioni Europee 2019: affluenza alle urne definitiva al 69,69%

I dati di affluenza alle urne in provincia di Siena: in calo la percentuale dei votanti

Ha registrato un calo la percentuale di affluenza alle urne definitiva nella giornata elettorale delle Elezioni Europee 2019 in provincia di Siena rispetto alle Europee 2014.Nelle 296 sezioni elettorali, il dato dell'affluenza dei 206.164 aventi diritto al voto ha registrato infatti una percentuale di votanti del 69,69% contro il 71,42% delle precedenti europee del 2014 con un calo dell'1,73%.ABBADIA SAN SALVATORE 73,78ASCIANO 71,29BUONCONVENTO 76,72CASOLE D'ELSA 73,26CASTELLINA IN CHIANTI 73,97CASTELNUOVO BERARDENGA 69,32CASTIGLIONE D'ORCIA 67,78CETONA 73,76CHIANCIANO TERME 70,52CHIUSDINO 71,72CHIUSI 64,81COLLE DI VAL D'ELSA 73,22GAIOLE IN CHIANTI 77,93MONTALCINO 60,31MONTEPULCIANO 68,95MONTERIGGIONI 73,75MONTERONI D'ARBIA 72,27MONTICIANO 58,94MURLO 81,63PIANCASTAGNAIO 80,51PIENZA 82,46POGGIBONSI 72,56RADDA IN CHIANTI 71,00RADICOFANI 84,16RADICONDOLI 83,48RAPOLANO TERME 71,22SAN CASCIANO DEI BAGNI 78,29SAN GIMIGNANO 74,49SAN QUIRICO D'ORCIA 77,03SARTEANO 62,68SIENA 62,82SINALUNGA 67,07SOVICILLE 68,85TORRITA DI SIENA 73,87TREQUANDA 65,12