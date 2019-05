Venerdì 31 maggio scadono a Siena alcune tipologie di permessi per l'accesso alla Ztl, in particolare: minori fino a 6 anni, ultrasettantenni ed enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso).Sarà possibile rinnovarli recandosi negli uffici del Servizio Traffico, Concessioni, Ztl in via F. Tozzi n. 3 (piano terra), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.I moduli sono scaricabili anche dal sito istituzionale www.comune.siena.it , seguendo il percorso La Città/Polizia Municipale/ZTL e ARU/Modulistica.