Elezioni Europee 2019, analisi del voto a Siena e provincia

Raffronto con il dato nazionale e con le Europee 2014 e le Politiche 2018

Si sono tenute ieri, domenica 26 maggio con forti cambiamenti a livello nazionale, le Elezioni Europee 2019. Analizziamo il risultato del voto dei principali partiti nel complesso della provincia di Siena e nel dettaglio del capoluogo.Primo partito a Siena e provincia si conferma il Partito Democratico con il 37,56% corrispondente a 52.004 voti, segue la Lega Salvini Premier con il 27,75% (39.813 voti), il Movimento 5 Stelle all'11,93% (16.521), Forza Italia al 5,13% (7.105), Fratelli d'Italia al 4,80% (6.647).Possiamo intanto rilevare la differenza con il dato nazionale che ha visto la Lega nettamente primo partito con il 34,33%, il Partito Democratico al 22,59%, il crollo del Movimento 5 Stelle al 17,08%, Forza Italia all'8,70% e Fratelli d'Italia al 6,46%. Ancora forte (anche se in calo) la tradizionale presenza del Partito Democratico rispetto al dato nazionale.Più interessante un raffronto con le precedenti Europee del 2014 e con le Politiche del 2018.Nel dato complessivo provinciale, rispetto alle Europee 2014, fortemente negativo il risultato del Pd che aveva ottenuto il 61,04% con 87.667 voti ed ha quindi perso il 23,48%, esponenziale crescita della Lega che aveva ottenuto il 2,31% aumentando il consenso del 25,44%. Cala (ma non crolla) il Movimento 5 Stelle che aveva il 15,14%, netto calo per Forza Italia che registrava il 9,75% e rafforzamento di Fratelli d'Italia che aveva il 3,13%.Rispetto alle Politiche del 2018 possiamo notare che sale di un paio di punti percentuali il Pd (aveva ottenuto il 36,18%), continua il trend fortemente positivo della Lega che è salita dell'11,33%, crolla il Movimento 5 Stelle che aveva ottenuto un risultato del 22,40% dimezzando il consenso così come Forza Italia che aveva il 10,47%. Stabile Fratelli d'Italia che registrava il 4,82%.Per quanto riguarda il comune di Siena il Pd ha ottenuto il 37,88%, (9.930 i voti), la Lega il 26,33% (6.902), il Movimento 5 Stelle il 9,56% (2.505). Seguono Fratelli d'Italia al 6,44% (1.688) e Forza Italia al 5,84% (1.530).Nelle Europee 2014 il Pd aveva il 56,85%, la Lega il 2,49%, il Movimento 5 Stelle il 13,97%, Fratelli d'Italia il 3,72% e Forza Italia l'11,08%.Alle Politiche 2018 queste erano state le percentuali: Pd 31,38%, Lega 14,85%, M5S 19,37%, Fratelli d'Italia 5,91%, Forza Italia 10,71%.