Artigiani e Sarrocchi, ''Laboratorio dei mestieri'' bellissimo progetto con i ragazzi ''speciali''

L’istituto Sarrocchi di Siena e Cna Pensionati hanno portato a termine la seconda edizione del “Laboratorio dei mestieri”, progetto che ha coinvolto per quasi cinque mesi gli artigiani a riposo con alcuni dei ragazzi e delle ragazze “speciali” della scuola, assieme ai loro insegnanti di sostegno.Sono stati tre i gruppi di lavoro, ad iniziare dal decupage con Vera Castellini, la meccanica con Giancarlo Pallanti e la falegnameria con Ilio Brandini. Ovviamente è stata grande la soddisfazione di tutto l’istituto ad iniziare dal dirigente Pacini che sabato ha aperto il mercatino con tutte le produzioni degli studenti, alla presenza degli studenti e dei loro insegnanti artigiani.“Ringraziamo tutto il Sarrocchi ed il dirigente Pacini che ci hanno chiamato e quindi supportato in questo bellissimo progetto - ha esordito Alberto Rossi presidente di Cna Pensionati -. Grazie a Vera, Giancarlo ed Ilio per il loro impegno ed un altrettanto grande plauso a Nadia Riguccini e Carlotta Agnelli del Sarrocchi, i motori di questo progetto”.