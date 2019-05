''La strada tra passione e sicurezza'', si è tenuta a Siena la decima edizione

Si è tenuta oggi la decima edizione di "La strada tra passione e sicurezza", l'iniziativa sulla sicurezza stradale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Siena, ancora ospite del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore.Oltre 600 studenti delle scuole di primo grado "Mattioli", "Sabin", "Cecco Angiolieri" e dalle scuole di secondo grado "Caselli", "Monna Agnese", "Marconi", "Sarrocchi", ''Duccio di Buoninsegna" e "Carducci" si sono radunati nel piazzale della caserma "Bandini", per seguire un percorso formato da laboratori dove Motorizzazione Civile, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Polstrada, Vigili del Fuoco, Aci-Siena, ANC-Sezione di Siena, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Misericordia, Protezione Civile Siena Soccorso, Motoclub La Balzana Città del Palio, hanno sviluppato aspetti legali, medici, dinamici del corretto comportamento sulla strada, bene di tutti.La cerimonia dell’alzabandiera e il saluto del comandante del Reggimento, Colonnello Michele Fraterrigo, alla presenza dall’assessore all’Istruzione del Comune di Siena, Clio Biondi Santi, del prefetto Gradone, autorità e forze dell'ordine, hanno dato inizio ad una giornata che, pur essendo scolastica, ha offerto agli studenti riflessioni sui vari argomenti in maniera semplice e varia, alternando principi teorici a tecniche pratiche, per concludersi con la dimostrazione di un controllo antidroga dell'Unità Cinofila della Guardia di Finanza e la simulazione del soccorso in caso di incidente, quest’anno arricchita da nuovi mezzi sperimentali dei Vigili del Fuoco. Per i giovanissimi che non hanno ancora conseguito il patentino, il Moto Club La Balzana ha fatto eseguire la prima prova pratica con il ciclomotore."La strada tra passione sicurezza" prosegue dunque il suo cammino promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Siena e con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Siena, Arma dei Carabinieri, Automobil Club Italia e Federazione Motociclistica Italiana.