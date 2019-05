Siena, nuova modalità di accesso ai servizi PRA

Da martedì 4 giugno l’accesso ai servizi del PRA di Siena potrà avvenire soltanto tramite prenotazione alla pagina web PrenotAci (link: http://www.aci.it/index.php?id=7407 ) e non saranno più accettate le marche da bollo cartacee.L'Aci informa, inoltre, che lunedì 3 giugno l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico per l’intera giornata per l’installazione delle nuove procedure digitali propedeutiche all’entrata in vigore del Documento Unico. Il servizio di prenotazione degli appuntamenti è disponibile dal 20 maggio al link PrenotAci (link: http://www.aci.it/index.php?id=7407 ) oppure direttamente presso gli Uffici del PRA fornendo un documento di riconoscimento, codice fiscale, numero di targa, numero di cellulare e eventuale e-mail del richiedente. Si potranno presentare senza prenotare un appuntamento soltanto le seguenti richieste: certificazioni e visure su targa e visure nominative; pratiche automobilistiche a favore e presentate da soggetti con disabilità; ipoteche; pignoramenti, sequestri e domande giudiziali.