Bambino di 10 mesi muore alle Scotte: i genitori sporgono denuncia, sequestrate cartella clinica e salma del piccolo

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, un bambino di 10 mesi è dededuto al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo essere stato portato al Pronto Soccorso, lunedì sera, per il riacutizzarsi dei sintomi per problemi di natura gastrointestinale per i quali, domenica 26, era già stato in osservazione pediatrica e poi dimesso dopo alcune ore.I genitori del piccolo, di nazionalità tunisina, hanno presentato una denuncia e sempre nella giornata di ieri i Carabinieri hanno posto sotto sequestro la cartella clinica e la salma del bambino. Della vicenda se ne sta occupando la Procura presso il Tribunale di Siena.