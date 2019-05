''Ciao, Donvi'', un pomeriggio per ricordare don Vittorio Bonci

“Ciao, Donvi”: un pomeriggio, lunedì 3 giugno alle ore 17.30, nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena (via della Sapienza, 5), per ricordare la figura di don Vittorio Bonci, a vent'anni dalla sua scomparsa. Il compito di rendere omaggio al sacerdote scomparso nel marzo del 1999 con una particolarissima ed avvincente biografia emozionale, sarà di Alessandra Antonini, curatrice della biblioteca di Don Vittorio per conto della Contrada della Selva di cui è stata anche archivista, e del presidente della biblioteca degli Intronati Raffaele Ascheri.«L’incontro - sottolinea Antonini - vuol essere un modo per ripercorrere, attraverso ricordi e aneddoti, la vita di un uomo, un “figlio di Siena”, certamente sui generis, ma profondamente devoto, colto ed innamorato della sua città, come dimostra la sua vicenda terrena che appare, fin dalle prime mosse, intrecciata con la vita cittadina e con il suo tessuto sociale e contradaiolo».