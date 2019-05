Acquedotto del Fiora, giovedì 6 giugno temporaneamente chiuso lo sportello di Siena

Per tutti i servizi commerciali rimarrà regolarmente attivo dalle 9 alle 18 il call center. Disponibile inoltre, 24 ore su 24, lo sportello online MyFiora

Giovedì 6 giugno lo sportello di Siena Acquedotto del Fiora sarà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire la partecipazione del personale a un corso di formazione. L'apertura degli sportelli in viale Toselli 9/A riprenderà regolarmente il giorno successivo, venerdì 7 giugno.Per richieste di informazioni, inoltro di pratiche e in genere per tutti i servizi commerciali rimarrà regolarmente attivo dalle 9 alle 18 il call center, al numero verde gratuito 800 – 887755 per chi chiama da rete fissa oppure al 199 – 114407 per chi chiama da telefono cellulare, con costi a carico del chiamante.Sarà inoltre disponibile come di norma, 24 ore su 24, lo sportello online MyFiora dove, collegandosi al sito www.fiora.it e accedendo a "MyFiora sportello online" è possibile in qualsiasi momento comunicare la lettura del contatore, consultare l'andamento dei consumi idrici e l’archivio delle fatture, pagare la bolletta, attivare la bolletta web, inserire le pratiche di nuova attivazione, voltura, rettifica fatturazione, reclamo monitorando al contempo lo stato delle richieste. È anche possibile scaricare gratuitamente la app "MyFiora", disponibile per iOS e Android, per effettuare tutte le operazione comodamente dal proprio smartphone.