Siena, nuovo Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse

Il prefetto di Siena, Armando Gradone, ha approvato il nuovo Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, aggiornato rispetto alle precedente versione del 2011 per garantire la massima efficienza possibile nelle delicate attività di ricerca e condiviso con l’Amministrazione provinciale, le forze di polizia ed il Comando orovinciale dei Vigili del Fuoco.“Abbiamo cercato di mettere a frutto le preziose esperienze maturate negli ultimi anni – ha detto Gradone – concentrandoci in particolare sulla massima tempestività nelle attivazioni e sulla immediata condivisione di tutte le informazioni utili per il buon esito delle ricerche”.Il Piano prevede in particolare meccanismi automatici di diffusione delle informazioni e di attivazione delle ricerche, fin dalla prima notizia della scomparsa, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, statali e locali, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, delle strutture sanitarie e del volontariato; nei casi più complicati verrà attivata in Prefettura una cabina di regia, per valutare congiuntamente le iniziative necessarie e coinvolgere tutti i soggetti che possono offrire un contributo nelle ricerche.“Anche in questo settore il territorio della provincia di Siena può contare su un apparato di altissimo livello – ha aggiunto il prefetto Gradone – grazie all’eccezionale professionalità ed alla capacità di fare squadra di tutti i protagonisti del nostro sistema di ricerca, ai quali desidero rivolgere ancora una volta il mio più vivo compiacimento per l’encomiabile spirito di servizio costantemente dimostrato”.Il Piano è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura di Siena all’indirizzo: http://www.prefettura.it/siena/news/News-47553.htm