Siena, il Gruppo consiliare PD augura buon lavoro a Massimo Roncucci, nuovo segretario del partito

"Il Gruppo consiliare PD saluta l’elezione del nuovo segretario del PD cittadino Massimo Roncucci.Il senso di responsabilità di tutto il Partito Democratico di Siena ha superato la sofferenza della sconfitta elettorale alle ultime amministrative ed e’ riuscito a mettere un primo punto da cui ripartire nell’attività e nella propria proposta politica." Così intervengono Alessandro Masi, Luca Micheli, Giulia Periccioli e Bruno Valentini del gruppo consiliare del Partito Democratico."Massimo ha messo a disposizione la propria esperienza e il proprio servizio per uno spirito ed un impegno di energie nuove per il partito e la città. Una generosità autorevole per una pagina nuova per il popolo del centrosinistra di Siena, il cui cuore ha dimostrato di battere forte nell’ultimo appuntamento delle europee, con un risultato eccellente.Oggi, questo sentimento della città ha fatto un passo in avanti per esprimersi con più forza e nettezza per i valori di uguaglianza, di progresso sociale e di democrazia a Siena: con apertura e compattezza, cifre di una nuova politica.Le contraddizioni e l'inerzia della nuova Amministrazione comunale impongono di riprendere l'iniziativa per contrastare spinte conservatrici e consolidare un ampio fronte di resistenza politica e sociale, con forti alleanze con i nuovi sindaci della provincia, che confermano il PD ancora come perno del buon governo locale.Buon lavoro, Massimo."