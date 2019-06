Venezuela, incontro a Siena tra il sindaco Luigi De Mossi e Gabriel Gallo

Un incontro a Palazzo Pubblico per rafforzare l’amicizia e dare pieno sostegno al popolo venezuelano.Questa mattina a Siena, il sindaco Luigi De Mossi ha incontrato Gabriel Gallo, delegato della Commissione Esteri dell’Assemblea Nazionale del Venezuela, in visita alla città durante la sua permanenza in Italia per una serie di colloqui istituzionali.Durante l’incontro, il sindaco ha rimarcato, anche a nome della giunta, il pieno appoggio della città affinché in Venezuela possano al più presto svolgersi le elezioni che diano al Paese un governo determinato dalla volontà popolare. Al tempo stesso l’incontro è servito per rinsaldare i rapporti tra Siena e il Paese sudamericano, e avviare future collaborazioni. Gallo, ha rappresentato al sindaco la situazione politica del suo Paese e ringraziato il primo cittadino e tutta la giunta per l’attenzione dimostrata nei confronti del Venezuela.