Morte del bambino alle Scotte, concluso l'audit della Commissione di esperti della Regione

La Commissione di esperti nominata dalla Regione Toscana venerdì 31 maggio per indagare sulle cause della morte del bambino di 10 mesi avvenuta due giorni prima al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ha svolto oggi pomeriggio il proprio audit."In una prima analisi del caso, e sulla base della documentazione disponibile - scrive la Commissione al termine dell'audit - la Commissione regionale (composta dai seguenti membri: il dottor Riccardo Tartaglia, direttore del Centro regionale di Gestione del rischio clinico; i professori Luisa Galli, Antonino Morabito e Francesca Melosi dell'Ospedale Meyer; il professor Carlo Dani dell'Ospedale di Careggi) non ha evidenziato carenze organizzative nell'assistenza. Il bambino è stato visitato in tempi congrui da due pediatri immediatamente disponibili nel Dipartimento di Emergenza. Il quadro si è presentato da subito complesso. Il lavoro della Commissione si concluderà con una relazione che suggerirà eventuali azioni di miglioramento alla luce di ulteriori elementi che potranno emergere. La Commissione ringrazia i professionisti che, molto rammaricati per quanto avvenuto, si sono dimostrati disponibili a discutere il caso".